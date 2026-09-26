YENİ Parti Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Bahçelievler 1. Olağan İlçe Kongresi'nde borsa piyasalarında yaşanan şüpheli işlemleri ve fon haberleriyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme taşıdı. İktidara yakın isimlerin hisse spekülasyonlarıyla servet transferi gerçekleştirdiğini belirten Emre, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve mevcut AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın işlemlerinin spekülatif olduğunu söyledi.

YENİ Parti Parti Sözcüsü Zeynel Emre

SIFIR ÜRETİMLE HİSSELER BİNLERCE LİRA YÜKSELDİ

Piyasada faaliyet gösteren bazı portföy şirketleri ve yönetim kurulu üyelerinin iktidarla yakın ilişkiler içinde olduğunu belirten Zeynel Emre, kapalı fonlarda yaşanan değer artışlarının reel ekonomiyle bağdaşmadığını söyledi. Hiçbir üretimi bulunmayan bazı şirketlerin hisse değerlerinin 20 ay içinde 46 liradan 4 bin lira seviyelerine fırlatıldığını ifade eden Emre, küçük yatırımcıların "yüksek kazanç" vaadiyle tuzağa çekildiğini vurguladı.

"10 AYDIR NEDEN MÜDAHALE EDİLMEDİ?"

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) aylar önce şüpheli işlemleri tespit ettiğini hatırlatan Emre, bu süreçte idari veya hukuki bir engelleme yapılmamasını eleştirdi. Piyasada yaşanan aksaklıkların bilinmesine rağmen faaliyetlerin durdurulmadığını belirten Emre, yetkililere seslenerek işlemlerin neden zamanında dondurulmadığını sordu.

4 AYDA MİLYARLIK KAZANÇ İDDİASI

AKP'li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın nisan ve eylül ayları arasında gerçekleştiğini öne sürdüğü hisse alım-satım detaylarını şu verilerle paylaştı:

Fatma Betül Sayan Kaya'nın, 8 Nisan'da başlayan süreçte Özata Denizcilik hisselerinden 255 liradan 250 bin adet hisse alımı yaptığını, eylül ayında bu hisselerin tanesini ise 4 bin 482 liradan sattığını iddia etti. Toplamda 63 milyon 359 bin TL yatırıldığını 4 ay içerisinde 1 milyar 344 milyon TL çekildiğini ileri sürdü.

İlyas Kaya'nın ise hisse başına 255 liradan 150 bin adet hisse aldığını ve yine 4 bin 482 liradan sattığını 99 milyon 687 bin TL yatırımla 826 milyon TL gelir sağladığını iddia etti.

Zeynel Emre, işlemlerin bilgi sızdırılması (insider trading) sonucu zamanında nakde çevrildiğini öne sürerek 'birileri kulağına fısıldamış peş peşe paraları çekmişler' dedi. Emre, transferlerde kullanıldığını iddia ettiği TR1000203... ile başlayan banka hesap numarasını da kamuoyuna açıkladı.