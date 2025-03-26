Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın (20) geçen yıl Instagram'da Su Burcu Yazgı Coşkun'un (20) birden fazla fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti.

Bir magazin programında aradan geçen zamanın ardından Yıldız ve Coşkun'un bu aralar yeniden yakınlaştığı iddia edildi. İkilinin aşklarını şimdilik gizli tuttuğu konuşuldu.

Sosyal medya hesaplarında henüz birbirlerini takip etmeyen Su Burcu Yazgı Coşkun ve Kenan Yıldız'ın ilişkilerini ne zaman açıklayacakları hayranları tarafından merak edildi.

Kenan Yıldız, hem milli takımda hem de Juventus'ta başarılı bir performans sergiliyor.

'Bir Gece Masalı' dizisinde yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun da son dönemde popülerliğini giderek artırdı.