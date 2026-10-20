Azerbaycan’da okullarda uygulamaya konulan başörtüsü yasağına yönelik tepkiler siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın, başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesine karşı çıkması, Bakü yönetiminin Ankara’ya yönelik eleştirilerine neden oldu. Middle East Eye (MEE) gazetecisi Ragıp Soylu’nun haberine göre, Azerbaycan yönetimi Ankara’dan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın resmi görevinden alınmasını talep etti. Haberde, söz konusu talebin üç yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak tarafından doğrulandığı belirtildi. BAKÜ’DEN SOSYAL MEDYA HESAPLARI İÇİN İŞLEM TALEBİ Haberde yer alan iddiaya göre Azerbaycan yönetimi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e hakaret ettiği belirtilen sosyal medya yorumcuları hakkında Ankara’dan işlem yapılmasını istedi. Bakü yönetiminin, yasaklanmasını talep ettiği sosyal medya hesaplarının listesini Türkiye’ye ilettiği öne sürüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.