Londra ve Brüksel'den kalkan iki yolcu uçağı, bomba ihbarlarının ardından Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, güzergahları açıklanmayan iki uçak, ihbarlar nedeniyle Sofya'ya yönlendirildi.

Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Sınır Polisi ekiplerinin uçaklarda gerçekleştirdiği kontrollerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Avrupa genelindeki bazı uçaklar için de dün benzer bomba ihbarları yapılmıştı.