Gazeteci Murat Ağırel, Sözcü Masası programında yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde AKP’li belediyelere yönelik operasyonların gündeme gelebileceğini öne sürdü.

ÜÇ BELEDİYEYE OPERASYON İDDİASI

Ağırel, AKP’nin yönettiği bazı belediyelere operasyon yapılacağını belirterek, kendi bilgisine göre üç belediyenin bu kapsamda olduğunu ifade etti.

Açıklamasında bilgiyi Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğini dile getiren Ağırel, olası operasyonların “yolsuzluk” iddiaları kapsamında değerlendirilebileceğini söyledi.

Ağırel, “yolsuzluk” iddiaları söz konusu olduğunda herkese eşit davranılması amacıyla bu tür adımların atılabileceğini ifade etti.

Gazeteci Murat Ağırel'in Sözcü TV ekranlarında paylaştığı kulis bilgisi şöyle: