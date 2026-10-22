ABD ve İsrail orduları, müzakereler hakkında bilgilendirilen ABD’li yetkililerin aktardığına göre, ABD ara seçimlerinin ardından İran’a yönelik yeni saldırılar gerçekleştirmek üzere özel planlar geliştirdi.

Kısa ancak yoğun bir operasyon için planlamalar ilerlerken iki ülke ordusu tatbikatlarını artırdı ve saldırı manevraları gerçekleştirmek üzere Irak hava sahasında uçuşlar yaptı.

ABD’li yetkililer, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in bu hafta yeni saldırı planlarını ele almak üzere İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiğini belirtti.

Olası hedeflerin İran’ın enerji altyapısını, nükleer tesislerini, füze ve insansız hava aracı cephaneliğini kapsadığı ifade ediliyor.

Bazı yetkililer, yaklaşık sekiz aydır süren çatışmaların ardından gerçekleştirilecek kapsamlı yeni bir saldırı dalgasının İran ekonomisini çöküşün eşiğine getirebileceğini ve ülkeyi diplomatik tavizler vermeye zorlayabileceğini savunuyor.

Öte yandan bazı yetkililer, Başkan Donald Trump’ın benzin fiyatlarının daha da yükselmesini önlemek istemesi sebebiyle rafinerilerin ve petrol altyapısının hedef alınmasından kaçınılacağını öne sürüldü.

TRUMP'TAN SALDIRILARA YEŞİL IŞIK

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, Washington’un İran’la müzakere etmediğini belirterek, “oldukça yakında bir şekilde bir şeyler” olacağını ekledi.

Trump, Güney Carolina’daki bir mitingden döndükten sonra gazetecilere, “Hayır, bence müzakere etmiyoruz,” dedi.

Trump, “Oldukça yakında bir şekilde bir şeyler olacak. Çoğu insan bunun seçimlerden sonra olacağını düşünüyor gibi görünüyor; ne olacağını göreceğiz,” diye ekledi.

Daha önce mitingde yaptığı konuşmada Trump, ABD’nin İran’la olan savaşını şu anda sona erdirebileceğini, ancak sonucun kalıcı olmasını sağlamak istediğini söylemişti.

“Çok yakında sona erecek. Şu anda çekilebiliriz, ancak bunun uzun süre devam etmesini sağlamak istiyoruz,” dedi.

ABD’nin İran’ı askeri ve mali açıdan mağlup ettiğini iddia eden Trump, Tahran’ın “asla nükleer silaha sahip olamayacağını” da sözlerine ekledi.

'BOMBALARIN ANASI' HAZIR, AMA YETER Mİ?

Planlar kapsamında, İranlıların Kuh-i Keleng olarak adlandırdığı ve yerin derinliklerine inşa edilen Kazma Dağı nükleer tesisine saldırı düzenlenmesi ihtimali de yer alıyor.

Trump’ın geçen hafta bu tesise karşı "Tüm Bombaların Anası" lakaplı 10 tonluk GBU-43/B MOAB mühimmatını kullanmayı düşündüğünü söyleniyor.

Ancak silah uzmanları, yer üstünde patlayarak geniş bir etki alanı oluşturan MOAB’ın granitten oluşan yer altı tesisini imha etme olasılığının düşük olduğunu ve bombanın İran uçaksavarlarına karşı savunmasız kalabilecek yavaş hızlı bir MC-130 nakliye uçağıyla taşınması gerektiğini kaydediyor.

Şubat ve Nisan ayları arasındaki yoğun saldırıların küresel enerji fiyatları ile enflasyonu tırmandırması, Orta Doğu’da güvenliği aşındırması ve Pentagon’un füze önleme sistemleri stoğunu zorlaması, yeni bir operasyonun başarısına yönelik soru işaretlerini canlı tutuyor.

DÜNYA NEFESİNİ TUTTU, SEÇİMLERİ BEKLİYOR

Trump’ın orduların saldırıya neredeyse hazır olduğu bu ay dahil olmak üzere yıl içinde büyük operasyon planlarını defalarca veto etti.

Yetkililere göre Trump’ın seçimden önce saldırmama sözü ve ordunun ihtiyaç duyduğu askeri unsurların tamamının Kasım ayı başında hazır olacak olması operasyonun ertelenme ihtimalini güçlendiriyor.

İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimi kaybetmesi halinde Netanyahu’nun geçici başbakan olacağı ve savaş başlatmasının zorlaşacağı öne sürüldü.

İsrailli siyasi yorumcu Mazal Mualem, Netanyahu’nun bu ihtimali bir acil durum hükümeti kurmak için kullanabileceğini belirterek, "İran saldırırsa bu bir şeydir, ancak bir taarruz başlatmak onun için son derece zor olacaktır," değerlendirmesinde bulundu.

İran tarafı ise olası yeni saldırılara verilecek yanıtın hedeflerini ticari gemilerin ve bölgesel enerji altyapısının ötesine taşıyarak veri merkezleri ile su altı internet kablolarına kadar genişletme sözü verdi. Yetkililer çatışmaların hızlı ya da sınırlı olmayacağını vurguladı.

İRAN GÖZÜNÜ YENİDEN PETROLE DİKTİ

Babası Ali Hamaney'in savaşı başlatan hava İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından göreve gelen yeni dini lider Mücteba Hamaney ABD ve İsrail istihbaratı için bir gizem olmayı sürdürürken, kararlarda Devrim Muhafızları’nın etkili olduğu öne sürüldü.

Tahran’daki siyasi analist Peiman Salehi, Kazma Dağı tesisinin hedef alınması halinde misilleme olarak Suudi Arabistan’daki Aramco dahil ana petrol rafinerilerinin vurulabileceğini belirterek, "Savaş bize Trump’a baskı yapmanın en iyi aracının petrol ve enerji fiyatlarını artırmak olduğunu anlamamızı sağladı; çünkü bu durum Amerikan halkına zarar verecektir," dedi.

İranlı müzakereci General Muhammed Bakır Galibaf’ın kıdemli danışmanı Mehdi Muhammedi ise operasyonun 72 saat içinde tamamlanacağı beklentisini "fantezi" olarak niteleyerek, "Saldırılarımız daha sert, yaratıcı ve farklı olacak. Kararlıyız, kendimize güveniyoruz ve güçlü planlar uygulamaya koyuldu," ifadelerini kullandı.