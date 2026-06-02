Rusya'nın dün gece Ukrayna'ya karşı başlattığı geniş çaplı saldırılar sebebiyle Ukraynalılar metro istasyonlarına, bomba sığınaklarına kaçtı.

Ancak Rus bombalarından kaçmak isteyen hayvanlar, kendi sığınaklarını bulmak zorunda kaldı. Kediler ve köpekler sığınaklara alınsa da, çoğu arabalara, binaların altına ve kanalizasyon tünellerine kaçtı.

Etrafında bombalar patlarken can havliyle kaçan hayvanlardan biri de, annesini kaybetmiş yavru bir geyik oldu.

Bombardımanın en yoğun olduğu anda ne yapacağını bilemeyen yavru geyik, kendini bir aracın altına attı. Ancak bombardıman bitince, ne kadar uğraşırsa uğraşsın oradan çıkamadı.

Geyiğin sesini, bombardıman sonrası aracını kontrol etmek için gelen araç sahibi duydu. Gördüklerine inanamayan araç sahibi önce krokiye, sonra da telefonuna sarıldı.

Sıkışan geyiği aracın altından kroki yoluyla çıkarmayı başaran adam, geyiğin son derece yorgun göründüğüne dikkat çekti.

Geyik daha sonra doğaya salındı. Ancak Ukrayna'daki savaş, beşeriyi olduğu kadar doğayı da tahrip etmey devam ediyor.