Çinli araştırmacılar, alışılagelmiş boru ve kanat tasarımını terk ederek gövdenin tamamını kaldırma kuvveti üreten tek bir yapıya dönüştüren radikal bir yolcu uçağı konseptini test etmeye başladı.

Çin Aerodinamik Araştırma ve Geliştirme Merkezi (CARDC) tarafından yürütülen çalışmalarda, 800’den fazla yolcu kapasitesine sahip olabilecek 85 metre genişliğinde devasa bir uçan kanat tasarımı inceleniyor.

ABD’nin B-2 Spirit hayalet bombardıman uçağından yaklaşık 1,6 kat daha geniş olan bu uçak, Mach 0.8 seyir hızında uçacak şekilde planlandı. Tasarımın en büyük avantajı, yüksek aerodinamik verimlilik sayesinde sürüklemeyi azaltması ve enerji tüketimini düşürerek daha uzun menzillere ulaşabilmesi olarak öne çıkıyor.

Mühendisler, bu aerodinamik performansı, hava akışını ve yapısal dayanıklılığı doğrulamak amacıyla ürettikleri 1:52 ölçekli paslanmaz çelik modeli transonik rüzgar tünelinde test etti.

Kapasite açısından Airbus A380 gibi mevcut dev ticari uçakları geride bırakma potansiyeline sahip olan proje, henüz tam ölçekli bir prototip üretimi aşamasında bulunmuyor. Çinli araştırmacılar şimdilik bu konsepti, geleceğin yüksek kapasiteli ve verimli yolcu uçaklarını geliştirmeye yönelik temel bir araştırma platformu olarak kullanıyor.