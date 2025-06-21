ABD medyasında yer alan haberlere göre B-2 gizli bombardıman uçaklarının Guam Adası'na gitmek üzere havalandı.

Haberlerde, uçuş takip verilerine ve hava trafik kontrolüyle yapılan sesli iletişime göre, Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkan 6 adet B-2 gizli bombardıman uçağının Guam'daki ABD Hava Kuvvetleri üssüne doğru yolda olduğunun görüldüğü belirtildi.

ABD'Lİ YETKİLİLER DOĞRULADI

Reuters'in aktardığı habere göre, ABD'li iki yetkili Cumartesi günü Reuters'a, ABD'nin B-2 bombardıman uçaklarını Pasifik'teki Guam adasına gönderdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılıp katılmaması gerektiğini değerlendiriyor.

“NÜKLEER TESİSİ HEDEF ALMAK İÇİN KRİTİK”

Uzmanların görüşlerine yer verilen haberde, B-2'nin, yalnızca ABD'nin sahip olduğu 15 tonluk 2 sığınak bombası taşıyabileceği, bombaların İran'ın en ağır şekilde güçlendirilmiş nükleer sahası olan Fordo'yu (Nükleer tesisi) hedef almak için kritik olabileceği iddia edildi.

B-2'lerin bir sonraki durağının Pasifik Okyanusu'ndaki Diego Garcia Adası olması değerlendirilirken Pentagon, AA'nın bu yöndeki sorularına henüz yanıt vermedi.