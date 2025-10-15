Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nden araştırmacılar 2000 ile 2014 arasında Bombus terrestris türü arılarla ilgili saha verilerini inceledi.

Avrupa'daki önemli polen taşıyıcı türlerden bombus arısı kraliçelerinde iklim değişikliği kaynaklı çevresel faktörlerin sağlık, hayatta kalma becerileri ve üreme üzerindeki etkileri test edildi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin yalnızca sıcaklık artışıyla sınırlı kalmadığı, mevsimsel hava olaylarının zamanlaması ve şiddetindeki değişimlerin de bombus arılarının yaşamı üzerinde önemli rol oynadığı belirlendi.

Buna göre yaşamlarının erken döneminde iklim koşullarındaki değişimlere maruz kalan kraliçe arıların yaşam süresi ve üreme kapasitesi geriliyor.

Ilıman kışlarsa arıların erken uyanıp enerji rezervlerini tüketmesine neden oluyor. Bu yüzden arıların ilkbaharda hayatta kalma ve yeni koloni kurma şansları azalıyor.

Mevsim dışı şiddetli yağışlar da polen ve nektar toplama faaliyetlerini kısıtladığı için arıların besin bulmasını güçleştiriyor.

Çalışmanın başyazarı Dr. Ruth Archer, bombus arılarının yalnızca yabani çiçeklerin değil aynı zamanda tarım ürünlerinin tozlaşmasında da kilit rol oynadığını belirtti. Archer iklim değişikliğinin bu türler üzerindeki olumsuz etkilerinin ekosistemler ve tarım açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Araştırma Journal of Animal Ecology dergisinde yayınlandı.