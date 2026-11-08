Türkiye’de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking’in yeniden faaliyet göstermesinin önünü açabilecek Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, yeni haftada TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak. Teklif, yabancı platformların Türkiye’de çalışabilmesi için ilgili bakanlıktan izin belgesi almasını öngörüyor.

Düzenlemenin yasalaşması, gerekli koşulları sağlayan platformlar için yeni bir yasal çerçeve oluşturacak. Ancak Booking’e uygulanan mevcut erişim engelinin kaldırılması, kanunun yürürlüğe girmesinin yanı sıra ilgili hukuki ve idari süreçlere de bağlı olacak.

İZİN BELGESİ İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

Teklifte izin belgesi ücreti 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin yeniden değerleme oranında artırılması öngörülüyor. İzin belgeleri iki yıl geçerli olacak ve başka bir şirkete devredilemeyecek.

Platformların izin belgesi kapsamındaki faaliyetlerinden doğabilecek uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

ON BİNDE 7,5 TURİZM PAYI

Teklife göre yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek. Hesaplamada dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.

İZİNSİZ FAALİYETE ERİŞİM ENGELİ

Düzenleme, izin belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü tespit edilen, belgesi iptal edilen veya belgesinin geçerlilik süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmesini öngörüyor.

Bakanlığın belirlediği donanım, program ve yazılımları kullanma ve işler durumda bulundurma yükümlülüğüne uymayan şirketlere ise 500 bin TL idari para cezası uygulanması teklif ediliyor.