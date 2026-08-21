Survivor şampiyonu ve oyuncu Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasev ile düzenlenen görkemli törenle dünyaevine girdi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğünde Ahu Yağtu ile sevgilisi Bora Cengiz de yer aldı. Gece boyunca birlikte görüntülenen çiftin romantik anları ise davetlilerin ve sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

BORA CENGİZ’İN AŞK DOLU BAKIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Özel hayatlarını uzun süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bora Cengiz ve Ahu Yağtu, düğün gecesinde objektif karşısına geçti. Cengiz’in sevgilisi Yağtu’ya bakarken verdiği romantik poz ise gecenin öne çıkan karelerinden biri oldu.

Bora Cengiz’in Ahu Yağtu’ya hayranlık dolu bakışları, çiftin fotoğrafına yansıdı. Cengiz’in duygularını adeta bakışlarıyla ifade ettiği anlar sosyal medyada da ilgi gördü.

İLİŞKİLERİNDE BİR YILI GERİDE BIRAKTILAR

İlişkilerini basının ve kameraların uzağında sürdüren çift, ilk kez geçtiğimiz yılın sonlarına doğru birlikte görüntülenmişti. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Bora Cengiz ve Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutladı.

Düğün gecesinde birlikte verdikleri romantik pozla dikkat çeken çift, özel hayatlarındaki sakin tavırlarını sürdürürken bu kez aşk dolu kareleriyle gündeme geldi.

AHU YAĞTU’NUN ESKİ KARELERİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden Ahu Yağtu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. “Kardeşlerim” dizisinde canlandırdığı Suzan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yağtu, geçtiğimiz günlerde kariyerinin ilk yıllarına ait nostaljik bir fotoğrafını paylaşmıştı.

AŞKLARI 13 YAŞ FARKA RAĞMEN BİR YILI GERİDE BIRAKTI

Uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmeyen 48 yaşındaki Ahu Yağtu, kendisinden 13 yaş küçük 35 yaşındaki meslektaşı Bora Cengiz ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çift, aşklarının birinci yılını sosyal medyada paylaştıkları romantik bir kareyle kutladı.