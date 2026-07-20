Şarkıcı Bora Duran, ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. Eşi Hande Yalçın Duran ile oğullarını kucaklarına alan sanatçı, hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

İSMİ BELLİ OLDU

Çift, oğullarına Marin adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Bora Duran'a sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

''BABAYIM BEN BABA''

Ünlü sanatçı, kendisine gönderilen kutlama mesajlarını yanıtlarken, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımıyla da dikkat çekti.

Duran, paylaşımında, "Paket teslim tamam. Marin'den herkese selam var. Babayım ben, baba!" ifadelerini kullanarak ilk babalık heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Bora Duran'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.