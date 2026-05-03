

Boran Kuzum, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Programda samimi ve eğlenceli anlar yaşanırken Kuzum’un açıklamaları dikkat çekti, annesinin de stüdyo seyircisi arasında yer alması bölüme eşlik etti.

FİZİK DERSİNDEN KAÇMAK İÇİN TİYATRO KULÜBÜNE KATILDI

Boran Kuzum okul yıllarından bahsederken fizik dersinden kaçmak için tiyatro kulübüne katıldığını itiraf etti. Daha sonra ekonomi eğitimi almasına rağmen enflasyonun tanımını bile yapamadığı günleri anlattı. Ekonomi okumaya başlayan fakat sonrasında oyunculuğa adım atan Kuzum'un ailesinin 'doktor ol' beklentilerine rağmen babasının “Ne olursan ol, en iyisi olmaya çalış” sözünün hayatında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.





''EN BÜYÜK KORKUMU YAŞADIM''

Boran Kuzum, çocukluğundan beri en büyük korkusunun babasını kaybetmek olduğunu söyledi. Bu korkuyu yaşadıktan sonra kendini daha özgür hissettiğini şu sözlerle anlattı:

“En büyük korkumu yaşadıktan sonra artık hiçbir şey o kadar korkutmaz oldu”

Yaşadığı acı kaybın hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirten Kuzum, bu süreçle birlikte oluşan özgürlük hissiyle yurt dışında kariyerine yön verme kararı aldığını da ifade etti.

NEW JERSEY'DEKİ SETE BAKLAVA GÖTÜRDÜ

Uluslararası bir projeye kabul edildiği anı anlatan Kuzum, haberi İstanbul Bostancı’da aldığını ve heyecanla telefonda konuşurken yolunu kaybettiğini de paylaştı. New Jersey’deki set günlerinden söz eden oyuncu, ekibe baklava götürdüğünü ve Türk kültürüne ait detayları projeye dahil etmeye özen gösterdiğini ifade etti.