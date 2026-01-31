Dünya genelinde 2 bin 200’den fazla restoranı yöneten ABD merkezli franchising devi FAT Brands, iflas başvurusunun ardından Amerikan borsası Nasdaq’tan çıkarılıyor. Şirket tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan bildirimde, hisse işlemlerinin 4 Şubat itibarıyla durdurulacağı açıklandı.

Nasdaq, mali durumun borsa kriterleriyle bağdaşmaması, özkaynak yapısındaki bozulma ve listeleme koşullarının sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle FAT Brands’e resmi çıkarma bildirimini iletti.

Hisseleri 30 iş günü boyunca 1 doların altında seyreden şirketin piyasa değerinin de kritik sınırların altına düşmesiyle kotasyon kuralları birden fazla başlıkta ihlal edildi. Şirket yönetimi, Nasdaq’ın bu kararına itiraz etmeyeceğini bildirdi.

1,3 MİLYAR DOLARI AŞKIN BORÇ YÜKÜ

Fatburger, Johnny Rockets ve Twin Peaks gibi 18 tanınmış markayı bünyesinde barındıran şirket, agresif satın alma stratejisi sonucu oluşan 1,3 milyar doları aşkın borcunu yapılandırmak için iflas korumasına başvurmuştu.

Nasdaq’tan çıkarılmanın ardından hisselerin, likidite ve şeffaflığın daha sınırlı olduğu OTC Markets Group bünyesindeki "pembe tahta" (Pink Limited Market) üzerinden işlem görmesi bekleniyor.