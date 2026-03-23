FArjantin, madencilik sektöründe dengeleri değiştirecek devasa bir yatağın keşfiyle küresel piyasaların odağına yerleşti. And Dağları'nın engebeli yaylalarında ortaya çıkarılan bu yeni rezerv, ülkenin ekonomik vizyonunda köklü bir dönüşümün habercisi olarak değerlendiriliyor.

80 MİLYON ONSDAN FAZLA ALTIN VE GÜMÜŞ REZERVİ

Dünyanın en büyük madencilik devlerinden BHP ve Lundin Mining'in "Vicuña" adlı ortak kuruluşu altında yürütülen çalışmalar, 12 milyon tondan fazla bakır ile 80 milyon onsu aşan altın ve gümüş rezervini gün yüzüne çıkardı.

Lundin Mining CEO’su Jack Lundin, bu keşfin Güney Amerika’nın madencilik geleceğini yeniden şekillendireceğini vurgularken, projenin Arjantin’i tarım odaklı bir ekonomiden küresel bir metal ihracatçısına dönüştürmesi bekleniyor.

ÜLKEDE DOMİNO ETKİSİ YARATTI

Finansal analizler, bu rekor keşfin Arjantin için yeni ve sürdürülebilir gelir akışları yaratacağına işaret ediyor. Uzmanlar, kanıtlanmış rezervlerdeki bu ani artışın istihdamdan dış ticarete, altyapı yatırımlarından bölgesel kalkınmaya kadar geniş bir alanda domino etkisi yaratacağını öngörüyor.

Özellikle ülkenin uzak bölgelerinde yaşayan yerel topluluklar, elde edilecek gelirlerin okul, sağlık merkezi ve yol yapımı gibi temel hizmetlerin finansmanında kullanılmasını bekliyor. Tarihsel olarak geri planda kalmış dağlık bölgelerin, bu hamleyle birlikte modern altyapı ve ekonomik canlılığa kavuşması hedefleniyor.

KEŞİF ARJANTİN'İ OYUN KURUCU YAPABİLİR

Kritik metallere yönelik artan küresel talep, Arjantin'in yeni yatağını stratejik bir konuma taşıyor. Yeşil enerji dönüşümü, elektrikli araç üretimi ve elektronik sektörü için hayati önem taşıyan bakır, bu projenin en güçlü ayağını oluşturuyor.

Aynı zamanda kuyumculuktan çip üretimine kadar geniş bir yelpazede ihtiyaç duyulan altın ve gümüş kaynakları, Arjantin’i Latin Amerika pazarlarının çok ötesine, küresel tedarik zincirinin merkezine bağlıyor.