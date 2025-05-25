Hazine’nin faiz ödemeleri 2000’den beri ilk defa 2024 yılında anapara ödemelerini geçti. 2025 yılının Ocak-Nisan faiz ve anapara ödemeleri de yılın tamamında bu trendin süreceğine işaret etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkezi Yönetim brüt borç stoku verilerine göre, 2024 yılında merkezi yönetim faiz giderleri toplamda 1 trilyon 98.3 milyar TL’ye yükseldi. Aynı yıl, merkezi yönetim anapara ödemeleri ise 933 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

2024 yılında Hazine’nin faiz giderleri, en son 2000 yılında görüldüğü şekilde, anapara borç geri ödemelerini aşmış oldu. Faiz ödemeleri anapara ödemelerinin üstünde seyrettiği sürece Hazine daha fazla iç borçlanmaya gitmek durumunda kalıyor. 2025 Ocak-Nisan aylarında ise toplam anapara 397 milyar TL iken, borç faizi ödemeleri 724.6 milyar TL’ye ulaştı. Merkezi yönetimin brüt borç stoku ise nisan itibarıyla 10.7 trilyon lirayı aştı.

BORÇLANMA MALİYETİ ARTTI

19 Mart’ta başlayan siyasi gerilim ve belirsizlik ortamı, Hazine’nin borçlanma maliyetinin artmasına neden olurken; borcun faiz ve döviz riski yükseliyor. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, 19 Mart sürecinin, Hazine’nin daha maliyetli borçlanmasına yol açtığını söyledi. 7 Nisan ve 8 Mayıs’taki 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesinde ortalama bileşik faiz oranının yüzde 47’nin üzerine çıktığına işaret eden Maliye Profesörü Yılmaz, bu oranın, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başladığı ilk aylara göre 10 puan daha fazla olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Faiz ödemeleri anapara ödemelerinin üstünde seyrettiği sürece iç borç çevirme oranı artıyor. Böylelikle Hazine daha fazla iç borçlanmaya gitmek durumunda kalıyor” dedi.

2008 krizindeki düzeye geri döndü

Bütçeden bu yılın ilk üç ayında ortalama 155 milyar TL düzeyinde gerçekleştirilen borç faiz giderlerinin nisan ayında 260.7 milyar TL’ye ulaştığının bilgisini veren Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, nisan ayı bütçe giderlerinin yüzde 23’ünün ve vergi gelirlerinin yüzde 33’ünün borç faiz giderlerine ayrılmış olduğunu, 2008 küresel krizindeki düzeye geri dönüldüğünü aktardı.