Enflasyonun ağır baskısı altında geçinmeye çalışan vatandaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçları hızla artmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 2024 Şubat ayından 2025 Şubat ayına kadar geçen bir yıllık sürede, tüketici kredilerinde 530 milyar 828 milyon TL’lik bir artış kaydedildi.

Sadece 21-28 Şubat haftasında bireysel kredi ve kredi kartı borçları 78,8 milyar lira artarak toplamda 4 trilyon 206 milyar liraya ulaştı. Ancak, borçlarını tek bir yerde toplamak isteyen bireyler için bankalar kredi imkanı sağlamaya hazırlanıyor.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ NEDİR?

Bu kapsamda Garanti BBVA, farklı bankalardan alınan bireysel ihtiyaç kredilerini tek bir çatı altında toplamak isteyen müşterileri için 'Borç Kapatma Kredisi' adlı yeni bir çözüm sunuyor.

BORÇ KAPATMA KREFİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR (ŞARTLARI)?

Müşteriler, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden mevcut borçlarını seçerek hesaplama yapabiliyor ve uygun şartlarla kredi yenileme fırsatından yararlanabiliyor. Bu sayede, borçlu vatandaşlar, ödeme planlarını bütçelerine uygun şekilde düzenleyebiliyor. Başvuru ve borç transferi işlemleri ise mobil uygulama veya Anında Kredi Destek Hattı aracılığıyla hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Vade süresini uzatarak aylık taksitleri düşürme ve ödeme planlarını bütçelerine uygun şekilde düzenleme fırsatı elde ediyorlar.