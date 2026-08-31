Avrupa ekonomisinde kartlar yeniden dağıtılıyor. Euro krizi döneminden bu yana yatırımcıların korkulu rüyası olan İtalya’nın kamu borcu yükü, yerini sessiz sedasız Fransa’ya bıraktı.

Financial Times’ın verilerine göre, tahvil yatırımcıları artık Fransa’ya kredi vermek için İtalya’dan daha yüksek bir prim (getiri) talep ediyor.

Tarihsel olarak İtalya’nın devlet tahvili getirilerinin her zaman Fransa’nın çok üzerinde olduğu düşünüldüğünde, bu durum Avrupa piyasaları için tarihi bir kırılma noktası anlamına geliyor.

Peki, piyasaların Fransa’ya olan güvenini sarsan ve İtalya’yı yeniden güvenli liman yapan faktörler neler?

Fransa’yı kıskaca alan 3 büyük sorun

Yatırımcıların Paris’e şüpheyle yaklaşmasının arkasında 3 temel neden yatıyor:

Ülke ekonomisi oldukça durağan ve yavaş bir büyüme sergiliyor.

Fransa'nın bütçe açığı GSYİH'nin %5'ini aşmış durumda. Ülkenin kamu borcu ise 2020'deki %114 seviyesinden bu yıl %117'ye yükseldi.

Eylül ayı sonunda hükümetin yeni bütçeyi sunması gerekiyor ancak mecliste rahat bir çoğunluk olmadığı için kemer sıkma politikalarını uygulamak neredeyse imkansız. Daha da önemlisi, gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aşırı sol ve aşırı sağın karşı karşıya gelme ihtimali piyasaları ciddi şekilde tedirgin ediyor.

İtalya güven tazeliyor

Fransa dibe doğru sürüklenirken, İtalya tam tersi bir başarı hikayesi yazıyor. Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, piyasalarda büyük bir takdir topladı:

Borçlar azalıyor: İtalya’nın kamu borcu 2020'deki %154 seviyesinden bu yıl %139'a kadar geriledi.

Bütçe açığı kontrol altında: 2022 yılında %8 olan bütçe açığı, geçen yıl %3'ün hemen üzerine kadar indirildi.

Faiz dışı fazla: İtalya artık faiz ödemeleri hariç tutulduğunda, devletin harcadığından daha fazlasını kazandığı bir "primärüberschuss" (faiz dışı fazla) elde ediyor.

Sermaye Paris’ten Roma’ya Kayıyor

Fransa'daki siyasi reformların önünün tıkanması ve artan mali riskler, uluslararası yatırımcıları harekete geçirdi.

Yatırımcılar, Fransız devlet tahvillerindeki pozisyonlarını azaltarak sermayelerini daha istikrarlı bir patikaya giren İtalya’ya kaydırmaya başladı. Avrupa'nın iki dev ekonomisi arasındaki bu rol değişimi, önümüzdeki dönemde AB'nin ekonomi politikalarını da derinden etkileyecek gibi görünüyor.