Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Sırasöğütler Mahallesi 1664/3 Sokak'taki bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinde çalışan G.G. ile yanına gelen B.Y. arasında "borç meselesi" yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, B.Y. tabanca ile G.G.'yi bacağından yaraladı. Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı G.G. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak şüpheli B.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı