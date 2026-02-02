Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına yönelik yapılandırma uygulaması yürürlüğe girdi. Geçtiğimiz hafta Finansal İstikrar Komitesi’nden gelen sinyallerin ardından detayları açıklanan düzenleme, özellikle gecikmeye düşen borçlar için yeni bir ödeme imkanı sunuyor. Peki borçlar nasıl yapılandırılacak? İşte detaylar...

YAPILANDIRMANIN AYRINTILARI

NTV’de yer alan habere göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yüzde 3,11 faiz oranıyla yeniden yapılandırılabilecek. Bankalar, borçlulara en fazla 48 aya kadar vade seçeneği sunacak. Yapılandırma kapsamında uygulanacak faiz oranına BSMV ve KKDF gibi vergiler de dahil edilecek.

Düzenlemeden yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. Kredi kartı borçlarında, dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemiş olması yeterli olacak. Asgari tutarı ödeyen ya da hiç ödeme yapmayan kart kullanıcıları yapılandırmaya başvurabilecek. İhtiyaç kredilerinde ise 30 günden fazla gecikmiş ödeme bulunması şartı aranacak. Örneğin, aylık taksiti 20 bin lira olan bir ihtiyaç kredisinin bir ay ödenmemesi yapılandırma hakkı doğuracak.

VADE 48 AYLA SINIRLANDIRILDI

Yapılandırma başvurularının üç ay içinde yapılması gerekirken, vade süresi 48 ayla sınırlandırıldı. Ayrıca kredi kartı borcunu yeniden yapılandıran kişiler için, yapılandırılan borcun yüzde 50’si ödenene kadar kart limitinin artırılmaması kuralı uygulanacak. Yapılandırma tutarının mevcut kredi kartı limitini aşması durumunda ise aşan kısım limit ihlali olarak değerlendirilmeyecek.

Borç tutarına göre aylık ödeme örnekleri de paylaşıldı. Buna göre 50 bin liralık kredi veya kredi kartı borcu, 12 ay vadeyle yapılandırıldığında aylık ödeme yaklaşık 5 bin 340 lira olurken, 100 bin liralık borç için aylık taksit 10 bin 681 liraya çıkıyor. 500 bin liralık borçta aylık ödeme 53 bin 409 lira seviyesinde hesaplanırken, 1 milyon liralık borcun aylık taksiti yaklaşık 47 bin 520 lira olarak belirtiliyor.