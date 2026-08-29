Kocaeli’nin Derince ilçesinde belediye tarafından Çenesuyu A.Ş.’ye kazandırılan yeni idari bina ve ilave yatırımlar hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, belediyenin yatırımlarını borçlanmaya gitmeden ve taşınmaz satışı yapmadan gerçekleştirdiklerini vurguladı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı törende konuşan Gökçe, sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirilen projeler ile üretim ve istihdam çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

“BİR KURUŞ KREDİ KULLANMADIK”

Belediyeye 36 yeni hizmet aracı kazandırdıklarını, Yeni Kent Kültür Merkezi’nde davet evi ve salonları hizmete sunduklarını belirten Gökçe, yatırımların belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Gökçe, “Bütün bunları yaparken bir kuruş kredi kullanmadık, bir metrekare arsa satmadık. Tamamen tasarruf yaptık ve halkımızın bize emanet ettiği vergilerle yaptık” ifadelerini kullandı.

Gökçe ayrıca ilçedeki 63 okulun ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını, ibadethanelerin temizlik ve bakım çalışmalarının ise herhangi bir ayrım yapılmadan sürdürüldüğünü belirtti.

ÇENESUYU’NDA YENİ YATIRIMLAR

Çenesuyu A.Ş.’nin yeni idari binası ve ilave yatırımlarının açılışında belediyenin sosyal projelerine de değinen Gökçe, Kent Lokantası’nın emekliler, dar gelirli yurttaşlar, asgari ücretliler ve öğrenciler için hizmet verdiğini söyledi.

“Senin Kreş ve Gündüz Bakımevi” ile çocuklara yönelik hizmet sunduklarını aktaran Gökçe, önümüzdeki ay Çenesuyu’nda “Senin Kafe”yi de hizmete açacaklarını açıkladı.

Gökçe, belediyecilik anlayışlarını ise “Kadınlara, çocuklara ve engelli yurttaşlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağımızı, bunların dışındaki herkese eşit davranacağımızı söylemiştik” sözleriyle anlattı.

KÖYLERDEN GÜNDE 7,5 TON SÜT

Derince’nin İshakçılar bölgesindeki tesisin süt fabrikasına dönüştürüldüğünü belirten Gökçe, üreticiden sütün kilogramının 30 liradan alındığını ve köylerden her gün 7,5 ton süt toplandığını söyledi.

Tesiste 18 çeşit peynirin yanı sıra süt, ayran ve tereyağı üretildiğini belirten Gökçe, fabrikada 35 ila 40 kişiye istihdam sağlandığını ve çalışanların en az yarısının kadınlardan oluştuğunu ifade etti.