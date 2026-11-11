Borç krizi her geçen ay daha fazla şirket ve vatandaşı zor durumda bırakıyor. Özel sektör borçlanma araçları piyasasında ekim ayında her 10 borçlanma aracından 1’inde borcunun anaparasını dahi ödenemedi. Bireyler tarafında da bu yıl kart veya bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yaklaşık yüzde 10’luk artışla 1.6 milyon kişiyi aştı.

YÜZDE 15.3 ARTTI

Fon krizi Borsa İstanbul’un piyasa değerinde 173 milyar dolara ulaşan erime yarattığı gibi şirketlerin borçlanma olanağını da olumsuz etkiledi. Gedik Yatırım’ın raporuna göre ekim ayında özel sektör borçlanma araçlarının büyüklüğü yüzde 4.6 azalarak 846 milyar liraya geriledi. Ekimde vadesi gelen 183 borçlanma aracından 17’sinde anapara ödemesi gerçekleştirilmedi. Ödenemeyen borç tutarı 8.2 milyar lira oldu. Borsadaki şirketler arasında ekim ayında borcunu ödeyemediğini bildirenler arasında Tera, Hedef Holding, Tarfin, Fikret Petrol, Alves Kablo, Alnus Yatırım gibi firmalar bulunuyor. Bu şirketlerin bazılarının adı fon soruşturmasına karışırken bazıları ise konkordato ilan ettiği için borcunu ödemedi.

Şirketler gibi vatandaş da borç batağında. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre eylülde yüzde 15.3’lük artışla 285 bin 535 kişi, bireysel kredi kartı veya kredi borcunu ödeyemedi.Ocak-eylül döneminde yüzde 9.7’lik yıllık artışla 1 milyon 652 bin 681 vatandaş bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemedi. Bu durumun sonucu olarak kredi kartları ve bireysel kredilerde tasfiye alacak tutarı 1 yılda yüzde 81’lik artışla 445 milyar liraya çıktı.

4.5 milyon kişi yasal takipte

TÜRKİYE Bankalar Birliği’nin aynı raporuna göre yasal takibe düşen kişi sayısı eylülde 4.5 milyonu aştı. Rapora göre bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 4 milyon 504 bin 141 kişi bulunuyor. 2.8 milyondan fazla vatandaş bankaların, kalanları ise varlık yönetim şirketlerinin takibinde bulunuyor. Bankalar Birliği’nin en güncel ağustos ayı verisine göre bireysel kredi kullananların sayısı 1 yılda 2 milyon kişi artarak 44.8 milyon kişiye, ortalama kredi bakiyesi de 161 bin liraya ulaşmıştı.