Susanne Schmidt, Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald kentinde FDP'den belediye meclisi üyeliği yapıyor.

2019'dan bu yana Greifswald Bürgerschaft'ta görev yapan Schmidt, 2026 eyalet seçimlerinde Landtag için aday değil ancak parti arkadaşlarına seçim kampanyasında destek veriyor. Siyasetin yanı sıra Schmidt, doktor olarak çalışıyor ve halen doktora tezini hazırlıyor.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN HESAP AÇTI

Schmidt, OnlyFans'a yönelmesinin temel nedenini para kazanma ihtiyacı olarak açıkladı.

Tüm birikimlerinin tükendiğini belirten Schmidt'in ayrıca tıp eğitimi sırasında aldığı öğrenci kredisini geri ödemesi gerekiyor. Schmidt'in devlet yardımı almak istemediğini ve bu nedenle kendi gelirini oluşturmayı tercih ettiği öğrenildi.

OnlyFans'ta abonelik ücretini 20 dolar olarak belirleyen Schmidt, orta vadede ayda yaklaşık 2 bin dolar gelir elde etmeyi hedefliyor. Platformda ağırlıklı olarak erotik fotoğraflar paylaşacağını söyleyen siyasetçi, hesabında siyaset ve tıp kariyerine yer vermeyeceğini belirtti.