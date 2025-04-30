TRAJİK olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde önceki akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi’nde meydana geldi.
Lüks otomobilin içinden silah sesi geldiğini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, müteahhit Recep Erarslan’ı (40) otomobilin sürücü koltuğunda kafasından vurulmuş olarak buldu.
Olayın duyulmasının ardından Eraslan’ın çalışanları, yakınları ve eşi olay yerine geldi. Yakınları ve eşi Eraslan’ın ölüm haberi üzerine sinir krizleri geçirdi. 3 çocuk babası iş insanının cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.