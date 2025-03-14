Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 21 Şubat 2025 tarihli haftalık verileri, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının hızla arttığını ortaya koydu. Buna göre, tüketici kredilerinin toplam tutarı 2 trilyon 92 milyar TL’ye ulaşırken, bireysel kredi kartı borçları 1 trilyon 875 milyar TL seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla vatandaşın kredi yükü 530 milyar 828 milyon TL arttı.

TAKİPTEKİ BORÇLAR GİDEREK ARTIYOR

BDDK’nın verileri, bankaların tahsil edemediği ve yasal takibe düşen kredi miktarının da yükseldiğini gösteriyor. Yılın ilk iki ayında takipteki alacakların toplamı 328 milyar 754 milyon TL’ye ulaştı. Takipteki tüketici kredileri 69 milyar TL’yi aşarken, bireysel kredi kartlarında yasal takibe düşen borç miktarı 68 milyar 902 milyon TL oldu.

KREDİ YÜKÜ HIZLA ARTIYOR

Geçtiğimiz yılın 23 Şubat haftasında toplam tüketici kredileri 1 trilyon 562 milyar TL seviyesindeydi. Bu yılın aynı dönemine kadar kredi borçlarında 530 milyar TL’yi aşan bir artış yaşandı. Sadece yılın ilk ayında tüketici kredilerinde 73 milyar TL’lik bir yükseliş kaydedildi.

Ekonomide borçlanma eğilimi hız kesmeden devam ederken, takipteki alacaklardaki artış ise finans sektöründe endişeye neden oluyor.

GARANTİ'DEN BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Garanti BBVA, farklı bankalardan kullanılan bireysel ihtiyaç kredilerini tek çatı altında toplamak isteyen müşterilerine "Borç Kapatma Kredisi"ni sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, farklı bankalarda bulunan bireysel ihtiyaç kredileri Garanti BBVA'ya taşınarak, ödemelerin takibi kolaylaşıyor. Bankanın sunduğu dijital kolaylıklar sayesinde, müşteriler Garanti BBVA Mobil üzerinden mevcut borçlarını seçerek hesaplamalarını yapabiliyor.

Bu hizmetle birlikte, müşteriler mevcut kredi tutarlarına, faiz oranlarına ve vade sürelerine bağlı olarak Garanti BBVA değerlendirmesi sonucunda uygun bulunması halinde daha avantajlı koşullarla kredilerini yenileyebiliyor. Vade süresini uzatarak aylık taksit tutarlarını düşürme imkanına sahip olurken, ödeme planlarını bütçelerine uygun şekilde düzenlenebiliyorlar.

Kredi başvurusu ve krediye bağlı borç transferi işlemleri, şubeye gitmeye gerek kalmadan da Garanti BBVA Mobil bankacılık uygulaması veya Anında Kredi Destek Hattı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.