Elektrik, doğalgaz ve telekom faturalarını zamanında ödeyemediği için gecikme cezalarıyla gündeme gelen AKP yönetimindeki Elazığ Belediyesi’nin, bir tespih müzesi için 11 milyon 339 bin TL’lik ihale gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

AKP’li Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yönetimindeki belediye 11 Mayıs’ta “Hacı Kerim Sunguroğlu Konağı’nın bodrum katında tespih müzesi teşhir, tanzim, tadilat ve uygulama yapım işi” için davet usulüyle ihaleye çıktı. İhale, 11 milyon 339 bin TL bedelle Gülay Özdemir isimli yükleniciye verildi. İhaleye ilişkin sözleşmenin 2 Haziran tarihinde imzalandı.