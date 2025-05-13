Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik değişikliği 10 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. “Hibe hariç dış imkan” kullanımı için kamu kurumlarına yeni kriterler getirildi. Bundan böyle Hazine’ye veya vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunan ya da SGK primlerini süresinde ödememiş kurumlar, yurtdışı finansman kaynaklarına erişemeyecek.

YENİ KRİTERLER

Hibe hariç dış imkan ifadesi kullanılan yönetmelikle, dış borç ya da kalkınma bankaları vb. uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredi ve vb. kaynakları kullanmaları zorlaştı. Belediyeler daha önce de Hazine’den izin almak koşuluyla borç alabiliyordu. Bu yeni şartla Hazine’nin “hayır” deme şansı arttı. Yönetmelik değişikliğine göre dış kaynak kullanmak isteyen belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları, sayılan borçları olmadığını belgeleyerek izin isteyebilecek. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, henüz sonuçlanmamış başvurular için de yeni kriterler uygulanacak. Başvurucu kamu kurum ve kuruluşları, değişiklik yapan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde yeni şartları yerine getirdiklerine dair belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacak. Belge verilmemişse, başvuru yok sayılacak.