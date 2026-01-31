Enflasyonla başa çıkamayan iktidar halkın gelirini artırıp ödeme gücünü artıracağı yerde, birikmiş borçların vadesini uzatarak sorunu öteleme yoluna gitti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayınladığı yeni düzenleme ile kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ödeyemediği için zora düşen milyonlarca kişiye birikmiş borçlarını 48 ay vadeyle yapılandırma imkanı getirildi.

Buna göre, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartı borçları, 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredisi borçları da bankalar tarafından 48 aylık vadeye bölünerek yapılandırılacak. Ancak yapılandırma işlemi otomatik olarak devreye girmeyecek. Yapılandırmadan yararlanmak için en geç 3 ay içerisinde başvuru gerekiyor.

KARTA YENİ LİMİT

BDDK, kredi kartı limitlerine de yeni kural getirdi. Buna göre, yeni kredi kartı çıkarılırken ya da mevcut kredi kartı limiti yükseltilirken kart sahibinin aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınacak. Ortalama gelirin tespiti ise ispata elverişli belgeler esas alınarak bankalar tarafından yapılacak.

İspat edilemeyen gelirler dikkate alınmayacak. Tüm bankalardaki toplam kart limiti 400 bin liranın üzerinde olanların limiti, en fazla limitin kullandığı ay dikkate alınarak kısmen azaltılacak. Tüm limitler 1 Ocak 2027 tarihine kadar yeni düzenlemeye uyumlu hale getirilecek. Bu düzenlemeyle aktif kullanılmayan yüksek limitlerin dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi işlerde kullanılması önlenecek.

Kredili mevduat tuzağına fren

BDDK, bankaların bol keseden kullandırarak borçlandırmaya çalıştığı kredili mevduat hesaplarına (KMH) yönelik de yeni sınırlama getirdi. Buna göre, bireysel banka müşterilerine açılacak KMH limiti, müşterinin aylık ortalama gelirinin en fazla 2 katı kadar olabilecek. Ortalama gelirin de ispata elverişli belgelere dayandırılması gerekiyor. Bu sınırlama sadece bankalarla eğitim kurumları arasında yapılan ve eğitim ödemelerini içeren KMH’larda uygulanmayacak. Bankalar kullanılmayan KMH limitleri için daha fazla sermaye yükümlülüğü üstlenecek.