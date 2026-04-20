Rusya’da borçlu vatandaşlara yönelik yurt dışına çıkış kısıtlamaları tarihi bir seviyeye ulaştı. 1 Ocak 2026 itibarıyla sınır muhafızlarının kayıtlarında toplam 8,9 milyon aktif seyahat yasağı emri bulunduğu bildirildi. Bu sayı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 41,5’lik dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.

RBC radyosunun aktardığı verilere göre, yeni yasa kararlarında bir miktar düşüş görülse de, önceki düzenlemeler ve biriken dosyalar nedeniyle toplam kısıtlama sayısı rekor seviyelere çıktı.

YASAK DÜZENLEME KISITLAMALARI GETİRDİ

Artışın temel nedeni, 2023 yılında yapılan yasal değişiklik olarak gösteriliyor. Daha önce yalnızca altı ay süreyle uygulanan seyahat yasakları, yeni düzenlemeyle birlikte borç tamamen ödenene ya da icra dosyası kapatılana kadar geçerli olacak şekilde değiştirildi.

Bu durum, geçmişte verilen kararların sistemde birikmesine yol açarak toplam sayının hızla yükselmesine neden oldu. Uzmanlar bu tabloyu “kümülatif etki” olarak tanımlıyor.

Federal İcra Memurları Servisi’nin verilerine göre 2025 yılında 9,2 milyon yeni seyahat yasağı kararı alındı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 20’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Buna rağmen, sistemde biriken eski ve yeni kararların etkisiyle aktif kısıtlama sayısı 6,3 milyondan 8,9 milyona yükseldi. 2023 yılında görülen 16,4 milyonluk zirve yeni kararlar açısından düşüş gösterse de, toplam yükümlülükler rekor seviyede kalmaya devam etti.

BORCU OLAN VATANDAŞALARA SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLİYOR

Yetkililer, 8,9 milyonluk rakamın doğrudan 8,9 milyon kişinin seyahat yasağı altında olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Bir kişinin birden fazla borç dosyası bulunması durumunda, her dosya için ayrı kısıtlama kararı uygulanabiliyor. Bu nedenle toplam emir sayısı, gerçek kişi sayısından daha yüksek bir tablo ortaya çıkarabiliyor.

Rusya’da yürürlükte olan mevzuata göre belirli tutarın üzerindeki borçlar yurt dışı çıkış yasağına neden olabiliyor. Nafaka, manevi tazminat veya bedensel zarar gibi yükümlülüklerde 10 bin rubleyi aşan borçlar, diğer borç türlerinde ise 30 bin rubleyi geçen tutarlar kısıtlama için yeterli sayılıyor.

Borç tamamen ödenmeden veya icra dosyası kapanmadan seyahat engeli kaldırılmıyor.