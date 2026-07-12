Rusya’da borç nedeniyle uygulanan yurt dışına çıkış yasakları 2026 itibarıyla tarihi seviyeye yükseldi. Ülkede aktif seyahat kısıtlaması kararlarının sayısı 8,9 milyona ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 41,5 artış anlamına geliyor.

Yürürlüğe giren düzenleme ile borçlulara getirilen seyahat yasakları süresiz hale getirildi. Borç tamamen ödenene ya da icra dosyası kapanana kadar yürürlükte kalan bu kararlar, eski yasakların sistemde birikmesine neden oldu.

AYNI KİŞİYE BİRDEN FAZLA KARAR ÇIKABİLİYOR

Federal İcra Memurları Servisi verilerine göre 2025 yılında 9,2 milyon yeni seyahat yasağı kararı alındı. Yeni karar sayısı önceki yıla göre düşse de, aynı kişi hakkında farklı borç dosyaları nedeniyle birden fazla yasak kararı verilebilmesi toplam sayıyı artırıyor.

BORÇ LİMİTLERİ BELİRLİ

Mevcut kurallara göre nafaka, manevi tazminat ve bedensel zarar gibi alacaklarda 10 bin rubleyi aşan borçlar, diğer borç türlerinde ise 30 bin rubleyi geçen yükümlülükler yurt dışına çıkış yasağına neden olabiliyor. Yasaklar, borç tamamen kapatılıncaya kadar devam ediyor.

SEYAHAT ÖNCESİ KONTROL UYARISI

Yetkililer ve uzmanlar, yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşların sınır kapılarında sorun yaşamamaları için seyahat öncesinde borç durumlarını kontrol etmeleri ve varsa yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguluyor.