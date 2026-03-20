

Rusya’da borçlulara yönelik yurt dışı çıkış yasakları tarihi bir seviyeye ulaştı. 1 Ocak 2026 itibarıyla sınır muhafızlarının kayıtlarında 8,9 milyon aktif seyahat kısıtlaması emri bulunuyor. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 41,5’lik önemli bir artış anlamına geliyor.

RBC radyosunun aktardığı bilgilere göre, yeni yasak kararlarında düşüş yaşansa da, yürürlüğe giren yasal değişiklikler toplam kısıtlama sayısını rekor düzeye taşıdı.

İCRA DOSYASI KAPANANA KADAR SÜRÜYOR

Söz konusu artışın temelinde 2023 yılında yapılan düzenleme yer alıyor. Daha önce yalnızca altı ay geçerli olan seyahat yasakları, artık borç tamamen ödenene ya da icra dosyası kapatılana kadar süresiz şekilde uygulanıyor. Bu değişiklik, eski kararların sistemde kalmaya devam etmesine yol açarak toplam sayının hızla yükselmesine neden oldu. Uzmanlar bu durumu “kümülatif etki” olarak tanımlıyor.

Federal İcra Memurları Servisi verileri de bu tabloyu doğruluyor. 2025 yılında 9,2 milyon yeni seyahat yasağı kararı alınırken, bu sayı bir önceki yıla göre %20 düşüş gösterdi. Ancak yeni kararların azalmasına rağmen toplam aktif kısıtlamaların 6,3 milyondan 8,9 milyona çıkması dikkat çekiyor. 2023 yılında görülen 16,4 milyonluk zirveye kıyasla yeni yasak sayıları düşmüş olsa da, sistemde biriken kararlar rekor seviyeyi beraberinde getirdi.

HER BORÇ DOSYASI İÇİN AYRI KISITLAMA

Öte yandan, 8,9 milyonluk emir sayısı doğrudan aynı sayıda kişinin seyahatinin engellendiği anlamına gelmiyor. Bir kişinin birden fazla borç dosyasına sahip olması halinde, her biri için ayrı bir kısıtlama kararı alınabiliyor. Bu da toplam sayının birey sayısından daha yüksek görünmesine yol açıyor.

Rusya’da yürürlükte olan mevzuat, belirli borç sınırlarını aşan kişilerin ülke dışına çıkışının engellenmesine izin veriyor. Nafaka, manevi tazminat veya bedensel zarar gibi yükümlülüklerde 10 bin rubleyi aşan borçlar, diğer borç türlerinde ise 30 bin rubleyi geçen yükümlülükler seyahat yasağı için yeterli görülüyor. Bu borçlar tamamen ödenmeden kısıtlamalar kaldırılmıyor.

Artan kısıtlamalar, özellikle yurt dışı seyahati planlayan Rus vatandaşları için ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, sınır kapılarında sorun yaşamamak adına vatandaşların borç durumlarını önceden kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulunuyor.