SGK’nın yayımladığı 2026/15 sayılı Genelge ile 6183 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tecil ve taksitlendirme şartları borçlular lehine esnetildi. Yapılan düzenlemeyle ödeme kolaylığı sağlanırken borç ödeme takvimi için son tarih 31 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

TECİL SÜRESİ 72 AYA ÇIKARILDI, TEMİNAT LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında borçlulara sağlanan temel avantajlar şunlardır:

72 Ay Vade İmkanı: Daha önce azami 36 ay olarak uygulanan tecil süresi, borçluların likidite durumuna göre 72 aya kadar uzatıldı.

10 Milyon TL Teminatsız Tecil: SGK il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine olan toplam borcu 10 milyon TL'yi aşmayan mükelleflerden teminat talep edilmeyecek.

İndirimli Tecil Faizi: 16 Haziran – 31 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılan başvurularda yıllık tecil faizi oranı %39 yerine %29 olarak uygulanacak. Avantajdan yararlanmak için ilk taksidin en geç 31 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

HANGİ BORÇLAR DÜZENLEME KAPSAMINDA?

Düzenleme; 2026 yılı Haziran ayı ve öncesine ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, kesinleşmiş idari para cezaları ile bu borçlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zamlarını kapsıyor.

İlk taksidin ödenmesiyle birlikte borçlular hakkındaki icra, takip ve satış işlemleri durdurulacak. Araçlar üzerindeki yakalama kararları kaldırılabilecek, hacizli taşınır veya taşınmaz malların satışı iptal edilecek. Belediyeler ve bağlı şirketlerde ise hakediş kesintileri uygulanmayacak.

MEVCUT TECİL BORÇLULARINA EK SÜRE VE FAİZ İNDİRİMİ

04 Haziran 2026 tarihinden önce başvuruda bulunmuş ve tecil süreci devam eden borçlular da yeni haklardan faydalanabilecek. Talepte bulunulması halinde mevcut tecil sürelerine ek süre verilecek ve 16 Haziran 2026 sonrası dönem için indirimli %29 faiz oranı geçerli sayılacak.