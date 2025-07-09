Belce Örü Erçin

Girdi maliyetlerinin artması, ihracat pazarlarının daralması, yüksek faizli krediler, piyasadaki nakit sıkışıklığı ve düşük kur gibi pek çok sorunla boğuşmak durumunda olan iş insanlarının başı şimdi de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi uygulamalarıyla dertte. Zira kamuda tasarruf yerine vergi üstüne vergi ekleyen iktidar, dar gelirli vatandaşın olduğu gibi sanayicinin de nefes almasına izin vermiyor. İş dünyasının vergi uygulamalarıyla ilgili son serzenişi ise borçlu olmadıkları halde kendilerine gönderilen tebligatlar.

TEDİRGİNLİK YARATIYOR

Bu durumun mağduru olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi Musa Evin yaşananları şöyle anlatıyor: “İhracat gerçekleştirdikten sonra vergi istisnaları borçlarından mahsup edilir. Fakat mahsuben iade işlemi olan firmalarda bile kontrol ve teyit etmeden Gelir İdaresi ödeme emri gönderiyordu. Bu da firmalarda sürekli bir tedirginlik yaratıyordu. Şimdi ise borcum olmadığı halde ödeme tebligatı da değil e-tebligatla banka hesaplarım donduruldu. Muhasebecimle konuştum, kayıtlara baktık herhangi bir borcum yok. Hesaplardaki blokenin kaldırılacağı söylendi fakat bu durum benim ödemelerimi aksatabilirdi. Banka skorumu düşürebilir. Zaten bu faizlerde mümkün değil ama çekecek olsam kredimi etkilerdi. Kamunun böyle vergi toplama yoluna gideceğine kendi içinde tasarruf sağlaması gerekir. Ben son beş senede konkordatoya girmemek için iki ev, iki arsa sattım. Borca gireceğime ödeyeyim kurtulayım diye düşünürüm.”

HATA ÜSTÜNE HATA

Musa Evin, “26 Mayıs’ta komite kararımızı İTO yönetimine bildirdik. İTO da durumu Ankara’ya iletti ama bir değişiklik olmadı” dedi. Karar metninde KDV beyan edilmesine rağmen ceza ihbarnamesi gönderildiği, hatta bir mükellefin tebligatının sehven başka bir mükellefe gönderildiği ifade ediliyor.

Borç yapılandırma hayata geçirilmeli

İş insanları vergide hatalı işlemlerle uğraşırken, vatandaş gerçek borç yükünü sırtlanmış durumda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, milyonlarca vatandaşın kamuya borçlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Geçim sıkıntısı çeken vatandaşlarımız borçlarını ödeyemiyor. Ödeyemediklerinden dolayı da SGK ve vergi daireleri ise vatandaşlarımıza, işverenlerimize, esnafımıza elektronik hacizler gönderiyor. Banka ve kredi kartlarına blokeler koyuyor. Vatandaşlarımız artık çaresiz bir şekilde derhal yapılandırma düzenlenmesinin hayata geçirilmesini bekliyor.”