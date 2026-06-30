Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde, Melih Y. (33) ile arkadaşı Burak D. (35) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Melih Y., daha önce verdiği 4 bin liralık borcu geri istemesi üzerine Burak D. tarafından cadde üzerinde bulunan bir apartmana çağrıldı.
Apartman girişinde bir araya gelen ikili arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Burak D., yanındaki bıçakla Melih Y.'yi karnından yaralayarak bölgeden uzaklaştı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Y.'nin tedavisi sürüyor. Polis ekipleri kaçan şüpheli Burak D.'nin yakalanması için soruşturma başlattı.