Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bünyesindeki otoyollar ile Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen köprü ve otoyolları kapsayan yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan "Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezaları ile Cezaların Tahsiline İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda, ihlalli geçiş ücreti ve idari para cezası bulunan yabancı plakalı araçların ödeme yapmadan Türkiye'den çıkış yapması engellenecek.

ÖDEMELER GÜMRÜK KAPILARINDAN VE BANKALARDAN YAPILABİLECEK

Gümrük kapılarında tespit edilen borçlar; banka veya kredi kartıyla ya da gümrük idarelerinin muhasebe veznelerine nakit olarak ödenebilecek. Yurt içinde ise ihlalli geçiş ödemeleri PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Yeni sistem doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında veri paylaşım altyapısı kurulacak. Ortak sistem sayesinde plakaya tanımlı geçiş ücretleri ve cezalar anlık olarak görüntülenebilecek.

Gümrük kapılarındaki veya veznelerdeki tahsilat bilgileri, bakanlıkların ve KGM’nin veri sistemlerine entegre biçimde iletilecek.

HGS VE ETİKET ZORUNLULUĞU

Yönetmelik kapsamında yabancı plakalı araçların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) veya muadili bir elektronik geçiş sistemine abone olması ve hesaplarında yeterli bakiye bulundurması şart koşuluyor. Sürücüler, HGS etiketinin çalışır durumda olmasından ve araç plakasının okunabilirliğinden doğrudan sorumlu tutulacak.

ÖDEME SÜRELERİNE GÖRE CEZALAR KATLANACAK

İhlalli geçişlerde uygulanacak yaptırımlar ve ödeme takvimi şu şekilde belirlendi:

İlk 15 Gün: Geçiş ücreti cezası uygulanmadan yalnızca standart geçiş ücreti tahsil edilecek.

15 - 45 Gün Arası: Geçiş ücretine ek olarak 1 kat ceza eklenecek.

45 Günü Aşan Durumlar: Geçiş ücretinin 4 katı tutarında ceza uygulanacak.