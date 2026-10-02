Rusya hükümeti, e-ticaret pazarındaki vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmek amacıyla hazırladığı yeni yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’ya sundu. Yeni düzenleme, online pazaryerlerini platformda faaliyet gösteren satıcıların vergi yükümlülüklerini doğrudan denetlemekle sorumlu tutuyor.

BORCUNU ÖDEMEYENLERİN YENİ SİPARİŞ ALMASI YASAKLANACAK

Vergi tahsilatında güvenceyi artırmayı hedefleyen tasarı, mevcut yaptırımlara radikal bir yenisini ekliyor. Banka hesaplarının dondurulması, gecikme faizi, rehin ve kefalet gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra e-ticaret platformları, vergi borcunu ödemeyen veya riskli görülen satıcıların yeni sipariş almasını ve ürün ilanı yayımlamasını engellemekle yetkilendirilecek.

30 GÜNLÜK SÜRE VERİLECEK

Önerilen mekanizmaya göre pazaryeri operatörleri, Federal Vergi Servisi’nin (FNS) belirlediği kriterler çerçevesinde riskli satıcıları tespit ederek kuruma raporlayacak. Şüpheli durumdaki satıcılara iddiaları belgelerle çürütmeleri veya durumlarını açıklamaları için 30 günlük bir süre verilecek. Satıcının belirtilen sürede FNS’ye ifade vermeye gitmemesi veya talep edilen belgeleri sunmaması halinde kurum, platformdan söz konusu satıcının faaliyetlerini durdurmasını isteyecek. FNS’nin bu engelleme talebini yerine getirmeyen e-ticaret platformlarına ise her bir ihlal için 100 bin ruble idari para cezası kesilecek. Yeni uygulamanın, yasanın resmi gazetede yayımlanmasını takip eden dokuzuncu ayın sonunda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

DEV PLATFORMLARA DÜZENLEME KAPIDA

Söz konusu yasa tasarısı, halihazırda yürütülen bir pilot uygulamanın kapsamını genişletiyor. Aralarında ülkenin en büyük e-ticaret platformları, şirket bölme yöntemiyle vergiden kaçınma şüphesi taşıyan yapılara ait verileri zaten FNS ile paylaşıyordu. İnceleme altına alınan yapılar arasında; tüm şirketlerde aynı kişinin yüzde 100 kurucu ve yönetici olduğu, en az bir şirketin özel vergi rejiminden yararlandığı ve 2024 yılı toplam cirosu KDV ödemeden 60 milyon rubleyi aşan işletme grupları yer alıyor.

TÜRKİYE'DE BENZER BİR MODEL GÜNDEME GELİR Mİ?

Türkiye'de henüz pazaryerlerine vergi borcu olan satıcıyı doğrudan engelleme veya ilanlarını kaldırma zorunluluğu getiren birebir aynı bir mekanizma bulunmuyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, e-ticaret platformlarından satıcıların tüm verilerini alarak sıkı bir denetim yürütüyor ve satış engeli yerine doğrudan e-haciz, banka blokajı veya stopaj kesintisi yöntemlerini kullanıyor. Ancak Rusya’daki bu uygulamanın başarıya ulaşması halinde, kayıt dışılıkla mücadeleyi önceliklendiren Türkiye’de de denetim yükünü platformlara devreden benzer bir yaptırım modelinin tartışmaya açılıp açılmayacağı e-ticaret sektöründe şimdiden merak uyandırıyor.