Fırından ilk çıktığında çıtır çıtır olan börekler, kısa süre sonra yumuşayarak lezzetini kaybedebiliyor. Mutfak ustalarının yıllardır uyguladığı birkaç basit yöntem sayesinde böreğin dışı saatlerce çıtır kalabiliyor. İşte böreği fırından yeni çıkmış gibi korumanın püf noktaları...

İlk hata: Böreği hemen kapatmak

Uzmanlara göre börek fırından çıkar çıkmaz üzerini bezle örtmek veya kapağı kapalı bir kaba koymak, içeride oluşan buharın hamuru yumuşatmasına neden oluyor. Bunun yerine böreğin ilk 15-20 dakika oda sıcaklığında, üzeri açık şekilde dinlendirilmesi öneriliyor.

Fırın teli üzerinde soğutun

Böreği tepside bırakmak yerine tel ızgara üzerine almak, alt kısmında nem oluşmasını önlüyor. Böylece hem altı hem de üstü çıtırlığını daha uzun süre koruyor.

Yağ sürme tekniği fark yaratıyor

Yufkaların arasına sürülen sosun çok fazla olması da böreğin yumuşamasına neden olabiliyor. İnce bir kat yağ veya tereyağı karışımı kullanmak, katların daha gevrek pişmesini sağlıyor.

Tekrar ısıtırken mikrodalgadan uzak durun

Artan böreği mikrodalgada ısıtmak yerine önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5-8 dakika bekletmek, ilk günkü çıtırlığa büyük ölçüde yeniden kavuşmasına yardımcı oluyor.

Saklama yöntemi de önemli

Böreği tamamen soğuduktan sonra hava almayan bir kapta muhafaza etmek ve tüketmeden önce kısa süre fırında ısıtmak, lezzetini korumasını sağlıyor. Henüz sıcakken kapalı kaba koymak ise içeride oluşan nem nedeniyle hamurun yumuşamasına yol açabiliyor.

Çıtır börek için kısa öneriler

Fırından çıktıktan sonra hemen üzerini kapatmayın.

İlk olarak tel ızgara üzerinde dinlendirin.

Yufka aralarına sosu ölçülü sürün.

Tekrar ısıtırken mikrodalga yerine fırın kullanın.

Tamamen soğuduktan sonra hava almayan kapta saklayın.

Bu küçük ama etkili yöntemler sayesinde böreğiniz yalnızca ilk servis sırasında değil, saatler sonra hatta ertesi gün bile daha çıtır ve lezzetli kalabilir.