YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Türkiye ziyaretleri kapsamında Bursa’da çeşitli temaslarda bulundu. Özel’in kentteki programı sırasında oluşan yoğun kalabalık, bir süre sonra miting havasına dönüştü. YENİ PARTİ ÜYESİ Ardından vatandaşlarla birlikte yürüyüş yapan Özel, kalabalığın arasında kendisine uzatılan böreği geri çevirdi. Yaşanan kısa süreli kargaşanın ardından böreği ikram eden kişinin YENİ Parti Kadın Kolları Üyesi Canan Uzer olduğu öğrenildi. UZER’İN HAZIRLADIĞI BÖREĞİ YEDİ Özel, yaşanan olayın ardından bu sabah Canan Uzer ile kahvaltıda buluştu. Uzer’in hazırladığı böreği yiyen Özel, kahvaltının ardından Uzer’e sarılarak önceki gün yaşanan gerginliği tatlıya bağladı. Böylece kalabalık sırasında yaşanan börek ikramı tartışması da son bulmuş oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.