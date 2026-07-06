Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi'nde 5 Nisan'da bir börekçi dükkanında meydana gelen olayda, iş yeri çalışanı tarafından darbedildiği öne sürülen Necmi Ertuna, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından beyin kanaması geçiren ve uzun süredir tedavi gören Ertuna, sevk edildiği İstanbul'daki özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜCRET TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, 5 Nisan sabahı börek ve poğaça almak için iş yerine giden 76 yaşındaki Necmi Ertuna ile çalışan Mehmet K. arasında ücret nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., Ertuna'ya yumruk attı. Yere düşen yaşlı adamın, şüpheli tarafından tekmelendiği de öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ertuna'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Mehmet K. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜÇ AY SÜREN YAŞAM MÜCADELESİ

İlk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Ertuna, beyninde oluşan hasar nedeniyle konuşma yetisini kaybetti ve yatağa bağımlı hale geldi. Hastaneden taburcu edildikten sonra özel bir rehabilitasyon merkezinde tedavisine devam edilen Ertuna, yaklaşık 20 gün önce İstanbul Pendik'teki özel bir hastaneye nakledildi. Gece saatlerinde fenalaşan ve beyin ölümü gerçekleşen Necmi Ertuna, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.