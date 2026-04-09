Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkilendirilen bir ismin İzmir Bornova Belediyesi’nde ‘işe gitmediği ancak çalışıyor gözüktüğü’ iddialarına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında gözaltı kararı verildi.
"GÖZALTINDA DEĞİLİM"
Eşki, gözaltına alınmadığını açıkladı. Sözcü TV muhabiri Gamze Elçi, Başsavcılık açıklamasının ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye ulaşırken, Eşki gözaltı kararını basından öğrendiğini ve konuya dair bilgisinin olmadığını belirterek, henüz gözaltına alınmadığını belirtti.
Savcılıktan yapılan açıklama şu şekilde;
Bornova Belediyesi’nde A.A'nın “bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin” *İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma* kapsamında;
Şüpheli A.A.’nın 22.09.2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edilmiştir.
SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda;
*Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi
*Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A,*
*Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K,*
* *Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür V. İ.A,*'in
SGK Uzmanlık Raporunda sorumluluğu bulundukları tespit edilmiş olup; "Nitelikli Dolandırıcılık”* ve *“Resmi Belgede Sahtecilik”* suçlarından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınmıştır.