Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşiyor. Öğle seansında Borsa İstanbul 9 bin 911 puana indi. 

Türkiye'nin yeni güne şafak operasyonları ile başlaması sonrası gözler Borsa İstanbul'a yöneldi. Gözaltı kararlarının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 6,87 oranında düşüşle başlarken; endeks açılışta 741 puan kayıpla 10 bin 60 puan oldu. 

Endekste saat 14:08'de yüzde 7'lik düşüşle ikinci devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksi de 10 bin puanın altını test etti.

Borsa İstanbul öğle seansında saat 16.31'te kayıp derinleştirerek 9 bin 911 puana kadar geriledi.

Saat 16.40 itibarıyla Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 9 bin 885 puana kadar geriledi.

 