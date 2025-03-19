Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşiyor. Öğle seansında Borsa İstanbul 9 bin 911 puana indi.
Türkiye'nin yeni güne şafak operasyonları ile başlaması sonrası gözler Borsa İstanbul'a yöneldi. Gözaltı kararlarının ardından Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 6,87 oranında düşüşle başlarken; endeks açılışta 741 puan kayıpla 10 bin 60 puan oldu.
Endekste saat 14:08'de yüzde 7'lik düşüşle ikinci devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksi de 10 bin puanın altını test etti.
Borsa İstanbul öğle seansında saat 16.31'te kayıp derinleştirerek 9 bin 911 puana kadar geriledi.
Saat 16.40 itibarıyla Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 9 bin 885 puana kadar geriledi.