15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil olmasıyla birlikte, gözler finans piyasalarının çalışma takvimine çevrildi. Özellikle portföyünde hisse senedi bulunduran ve işlem yapmayı planlayan yatırımcılar, "15 Temmuz'da Borsa İstanbul açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor.

Borsa İstanbul’un 2026 resmi tatil takvimine göre bugün işlem yapılmayacak olması, takas günlerinde de zorunlu bir değişikliğe yol açtı.

Borsa İstanbul ne zaman başlayacak?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil statüsünde yer alması sebebiyle Borsa İstanbul (BIST) bugün tamamen kapalı. Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve Borçlanma Araçları Piyasası dahil olmak üzere hiçbir alanda işlem gerçekleştirilemeyecek. Piyasalar, 16 Temmuz Perşembe sabahı itibarıyla normal seans saatlerinde yeniden kapılarını açacak.

Takas günleri yeniden planlandı

Borsanın çarşamba günü kapalı olması nedeniyle aracı kurumlar ve yatırımcılar için takas günleri (T+1 ve T+2 süreleri) yeniden düzenlendi.

13 Temmuz Pazartesi günü yapılan işlemlerin takası, 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

14 Temmuz Salı günü yapılan işlemlerin takası ise 17 Temmuz Cuma günü tamamlanacak.

VİOP işlemleri ve fiziki teslimatlar askıya alındı

Tatil kararından vadeli işlem piyasaları da etkilendi. VİOP bünyesindeki endeks ve pay vadeli kontratlarında bugün takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. Bu piyasalardaki tüm süreçler, haftanın ilk iş günü olan perşembe sabahından itibaren kaldığı yerden devam edecek.