Yüz binlerce fon yatırımcısı ise bir yandan piyasalardaki hareketliliği takip ederken, diğer yandan toplantıdan çıkması beklenen ödeme planına ilişkin gelişmelere odaklandı.

BORSA İSTANBUL’DA SATIŞLAR HIZ KAZANDI

BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı. Gün içerisinde satış baskısının artmasıyla gerileyen endeks, ilk yarıda 12.413,39 puanı gördü. Öğleden sonra da aşağı yönlü seyir devam etti.

Piyasalardaki hareketlilik sürerken, fon soruşturması nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirten 455 bin 758 yatırımcının gözü ise Ankara’daki toplantıya çevrildi.

PİYASALAR İÇİN YENİ TEDBİRLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR

CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş’in aktardığı bilgilere göre, toplantının gündeminde yalnızca fon soruşturması bulunmuyor. Piyasalarda manipülatif ve bozucu işlemlerin önüne geçilmesi amacıyla uygulanabilecek yeni tedbirler de değerlendiriliyor.

Bu kapsamda özellikle piyasadaki olağan dışı hareketlerin daha erken tespit edilmesini sağlayacak bir erken uyarı sisteminin devreye alınması seçeneğinin gündemde olduğu belirtiliyor.

Fon soruşturmasının son günlerde hem ekonomi yönetiminin hem de siyasetin önemli gündem başlıklarından biri haline geldiği ifade edilirken, Erdoğan’ın toplantıda sürece ilişkin siyasi ve ekonomik değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, piyasa manipülasyonu veya borsa üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle vatandaşın hakkına yönelik girişimlerde bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini belirtmişti.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ÖDEME TAKVİMİNDE

Toplantının yüz binlerce yatırımcı açısından en önemli başlıklarından birini ise ödeme planı oluşturuyor.

Fon mağdurlarına yapılacak ödemelerin hangi yöntemle gerçekleştirileceği ve sürecin hangi takvim doğrultusunda ilerleyeceği konusunda yapılacak değerlendirmelerin ardından yeni bir çerçevenin ortaya çıkması bekleniyor.

Daha önce gündeme gelen seçenekler arasında para piyasası fonlarında bulunan yatırımcılara ve fonlarda 1 milyon TL’ye kadar yatırımı bulunanlara öncelik verilmesi formülü yer almıştı.

Bu nedenle toplantıda yapılacak değerlendirmelerin özellikle küçük yatırımcıların ne zaman ve hangi yöntemle ödeme alacağı konusunda önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

Fonlara maaşından, kısa vadeli birikiminden veya günlük ihtiyaçları için ayırdığı parasını yatıran vatandaşlar açısından sürecin belirsizliği sürerken, yatırımcıların temel beklentisi artık yalnızca paralarının geri ödenmesi değil, ödemenin ne zaman ve nasıl yapılacağının açıklanması.

ERDOĞAN, İL BAŞKANLARIYLA DA BİR ARAYA GELECEK

Ekonomi yönetimiyle gerçekleştirilen toplantının ardından Erdoğan’ın AKP Genel Merkezi’nde il başkanları toplantısına katılması bekleniyor.

Bu program nedeniyle fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerin ekonomi gündeminin yanı sıra siyasi açıdan da ele alınması bekleniyor. Ankara kulislerinde, hafta sonu AKP'li bir ismin soruşturma dosyasıyla ilişkilendirilmesinin ardından sürecin siyasi boyutunun da tartışıldığı belirtiliyor.

KABİNEDE DE GÜNDEMİN ÖN SIRALARINDAYDI

Fon soruşturması, Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısında da ele alınmıştı.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sunum yaptığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere çeşitli düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlarının da toplantıya katıldığı aktarılmıştı.

Erdoğan’ın ABD ziyaretinin ardından gerçekleştirilen Kabine toplantısında fon soruşturmasının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi, sürecin ekonomi yönetiminin gündemindeki ağırlığını artırdı.

SORUŞTURMADA NE YAŞANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19’u Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmiş ve tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın devamında 8 şüpheli daha gözaltına alınırken, bunlardan 6’sı hakkında tutuklama kararı verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların toplam sayısının 56’ya yükseldiği bildirilmişti.

Soruşturmanın ekonomik boyutunun yanı sıra yatırımcıların mağduriyetinin nasıl giderileceği ve piyasalarda benzer durumların önüne geçmek için hangi adımların atılacağına ilişkin değerlendirmeler ise sürüyor.