Borsa İstanbul 100 endeksi, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından sert satışlarla karşılaştı. BIST 100 endeksi yüzde 5'in üzerinde düşerek 13 bin puan seviyesine kadar geriledi.

Bu düşüşle birlikte BIST 100'de mayıs ayından bu yana görülen en sert günlük kayıp kaydedildi. Satış dalgası bankacılık ve sınai endekslerinde de etkili oldu. Her iki endeks de yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Fon piyasasındaki gelişmeler takip ediliyor

Analistlere göre borsadaki sert düşüşte fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin endişeler etkili oldu. Zarar-kes satışlarının devreye girmesinin de düşüşü hızlandırdığı belirtildi.

Söz konusu gelişmelerin öncesinde Pusula Portföy, bazı yatırım fonlarında temerrüt oluştuğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti. Şirket, söz konusu bildirimi dün yayımlamıştı.

Sınai endeksi yüzde 5,13 düştü

Sektör endekslerinde de satış baskısı etkili oldu. Saat 11:00 itibarıyla BIST Sınai Endeksi yüzde 5,13 düşüşle 18.453 puana geriledi.

BIST Banka Endeksi ise yüzde 4,92 düşüşle 15.385,69 puana indi.

BIST Bilişim Endeksi yüzde 6,36, BIST Orman Kağıt Basım Endeksi yüzde 6,92, BIST Metal Eşya Makina Endeksi yüzde 6,39 ve BIST İnşaat Endeksi yüzde 6,12 geriledi.

BIST Kimya Petrol Plastik Endeksi yüzde 4,63 düşerken, BIST Finansal Kiralama Faktoring Endeksi yüzde 4,03 geriledi.

BIST Gıda Endeksi yüzde 3,37, BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Endeksi yüzde 3,78, BIST Elektrik Endeksi yüzde 3,96 ve BIST Metal Ana Endeksi yüzde 5,68 düşüş kaydetti.