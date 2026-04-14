Pazartesi itibarıyla yine hafta sonu lig maçlarında alınan sonuçlar Fenerbahçe'ye yaradı.
Fenerbahçe’nin Kayserispor’u 4-0 yenmesinin ardından, Galatasaray’ın Kocaelispor’la 1-1 berabere kalması ve aradaki puan farkının 2’ye düşmesiyle, Borsa’da adeta Fener rüzgarı esti.
Fenerbahçe hisseleri açılışla birlikte günün en çok yükselen hisseleri arasında ilk sıraya çıktı.
Fenerbahçe'nin hisseleri 3,10 liraya yükselerek yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.
Buna karşılık Galatasaray hisselerinde ise yüzde 3’e yakın değer kaybı dikkat çekti.
