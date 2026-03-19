Hem işsiz sayısının hem de işsizlik oranın gerilediğinin iddia edildiği 2025’te, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin bazılarında bile istihdam eridi. Borsanın en değerli 30 şirketinde toplam çalışan sayısı geçen yıl 10 bin 406 kişi azaldı. Borsada işlem gören 200’den fazla şirketin zarar ettiği geçen yıl, sanayiden holdinglere, bankacılıktan telekomünikasyona kadar birçok farklı sektördeki firmalar küçülmeye gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam ve üretimde büyümeyi sürdürdüklerini söylemesine karşın halka açık şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği bilançolar ve faaliyet raporları, tam tersi bir tabloyu ortaya koyuyor.

BEYAZ EŞYAYI VURDU

BIST 30’da yer alan ve çalışan sayısını açıklayan 26 şirketin toplam istihdamı 2024 sonunda 591 bin 669 kişi olmuştu. Bu şirketlerdeki çalışan sayısı geçen yılın sonunda 581 bin 263’e geriledi. Böylece bir yılda en büyük şirketler istihdamı artırmak bir yana işgücünü 10 bin 406 kişi azalttı. BIST 30’da çalışan sayısındaki en büyük düşüşler Koç Holding, Türk Telekom ve Anadolu Efes’te görüldü. Faaliyet raporlarındaki bilgilere göre Koç Topluluğu’nda çalışan sayısı 2024’te 130 bin 760 kişiydi, 2025 sonunda 120 bin 219’a geriledi. Koç’taki işten çıkarmaların önemli bir kısmı yurt dışı operasyonları ve beyaz eşya sektöründeki zorluklardan kaynaklandı.

Türk Telekom’un çalışan sayısı aynı dönemde 36 bin 607’den 31 bin 779’a, Anadolu Efes’te ise 19 bin 907’den 15 bin 318’e indi. İstihdamda düşüş görülen diğer şirketler Sasa, Şişecam, Petkim, Kardemir, Hektaş, Akbank ve Ford oldu. BIST 30 dışı şirketlerden Vestel Elektronik ve Vestel Beyaz Eşya’da toplam 9 binden fazla çalışan işten çıkarıldı.

237 şirket zarar etti

Borsada 2025’in son çeyreğine ilişkin bilanço döneminin sona ermesiyle geride kalan yılın iş dünyası ve sanayi sektörü için ne kadar zor geçtiği ortaya çıktı. Matriks’in verilerine göre borsadaki 560 şirketin 323’ü (yüzde 58) kâr ederken, 237 (yüzde 42) firma ise zarar etti. 2025’te en çok zarar eden şirketler 29.6 milyar lirayla Vestel, 21.9 milyar lirayla Sasa Polyester ve 14.7 milyar lirayla Zorlu Enerji oldu. Analist Yunus Kaya, “Sanayi sektörüne baktığımızda 233 şirketin toplam kârı 193 milyar TL’den 36 milyar TL’ye gerileyerek 156 milyar TL net azaldı. 2025 yılının en çok ezdiği sektör sanayi sektörü oldu” diye konuştu.