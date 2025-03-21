Yurt içinde siyasi gerilimlerinin etkisiyle, Borsa İstanbul'da düşüş üçüncü gününde de devam ediyor. Güne ekside başlayan borsanın, kayıpları derinleşti. Yaşanan sert geri çekilmelerin etkisiyle, borsada devre kesicinin 2 .defa uygulandığı açıklandı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Saat 10:52:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ DEFA KESTİ

Bugün kayıpların derinleşmesiyle beraber 2. defa devre kesti. Saat 11:27:14 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Endeks, 9 bin 123 puana kadar gerileyerek Kasım 2024'ten beri en düşük seviyeyi gördü. BIST 100 endeksi, saat 11.27 itibarıyla ikinci defa devre kesti.

Bankacılık endeksinde ise derin düşüş derinleşiyor. Endeks güne yüzde 0,92 kayıpla başlarken, ilerleyen saatlerde düşüşünü yüzde 8'in üzerine çıkardı. Bankacılık endeksi şu dakikalarda yüzde 7,67 azalışla 12 bin 622 puanda bulundu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 9.810 puandan tamamlamıştı.

BORSA İSTANBUL'DA BIST 100 İÇİN AÇIĞA SATIŞ KARARI

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı. Bugünkü kararla, söz konusu kural üst üste 4 işlem haftasında uygulanmış oldu.

MERKEZ BANKASI'NDAN ANİ TOPLANTI KARARI

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltirken, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tuttu.

BANKACILIK ENDEKSİNDE ÜYÜK KAYIP

Çarşamba gününden beri Türkiye'de yaşanan siyasi gelişmeler borsa ve döviz piyasalarında kayıpları meydana getirdi. Bankacılık endeksinde kayıplar derinleşiyor. Çarşambadan b u yana kayıp yüzde 18'i aşarken, haftalık bazda yüzde 21'i geçti.

Çarşamba günü 16 bin 534 puanda olan endeks, bugün 13 60 puana gerileyerek yüzde 18'den fazla düşüş yaşadı. haftalık bazda bakıldığında ise hafta başında 17 bin 138 puanda olan endeks, haftanın son işlem gününde yüzde 21 değer kaybetti.