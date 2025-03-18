Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,39 puan ve yüzde 0,27 azalışla 10.832,76 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,55 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 0,75 ile ulaştırma oldu.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazanarak 10.862,14 puandan tamamladı.

TRUMP'IN TARİFELERİ FİYATLAMAYI ZORLAŞTIRIYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret tutumu fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürse de, geçen hafta yaşanan satış baskısı sonrası toparlanmalar devam ediyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde