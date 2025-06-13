Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,71 düşüşle 9.166,80 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 353,42 puan ve yüzde 3,71 azalışla 9.166,80 puana geriledi.
BANKACILIK ENDEKSİ ÇAKILDI
Bankacılık endeksi, Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle sert düşüşler yaşadı. Bankacılık endeksi yüzde 4'e yakın değer kaybederek 12 bin 700 puana geriledi.
ULAŞIMDA DA SERT DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
İsrail-İran saldırılarının etkisiyle olumsuz etkilenebileceği ihtimali havayolu hisselerini vurdu. Türk Hava Yolları, TAV Havalimanı hisseler derin kayıplar verdi.
SAVUNMA SANAYİSİ HİSSELERİ COŞTU
Aselsan güne yüzde 3,04 artışla başlarken, Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. yüzde 4,96 değer kazanarak başladı. Papilon Savunma yüzde 3,58 artış kaydederken SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri yüzde 7,95, ONUR Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) yüzde 3,12 değer kazandı.
KÜRESEL PİYALAR GERİLİME ODAKLANDI
Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.
Orta Doğu'dan gelen haberlerin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.